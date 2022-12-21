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Кремль создал "рабочую группу" для координации дальнейшей мобилизации

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 00:15
Кремль создал
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать "рабочую группу органов власти и организаций" по вопросам мобилизации. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

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Сообщается, что Путин поручил сформировать рабочую группу "по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации". 

Помимо чиновников в новую мобилизационную структуру, по данным пропагандистов, войдут "журналисты" и даже авторы Telegram-каналов, которые будут заниматься вопросами "соцобеспечения участников спецоперации".  

В октябре в Кремле пообещали гражданам РФ, что новой волны мобилизации на войну против Украины "по старому указу" Путина не будет. Об этом говорил и российский диктатор, и глава минобороны РФ Сергей Шойгу, который отчитался о якобы завершении призыва.
  • 19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил объявления в России всеобщей мобилизации.

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Сергій Бережний
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мобилизация в россии владимир путин
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