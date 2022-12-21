Кремль создал "рабочую группу" для координации дальнейшей мобилизации

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать "рабочую группу органов власти и организаций" по вопросам мобилизации. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сообщается, что Путин поручил сформировать рабочую группу "по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации".

Помимо чиновников в новую мобилизационную структуру, по данным пропагандистов, войдут "журналисты" и даже авторы Telegram-каналов, которые будут заниматься вопросами "соцобеспечения участников спецоперации".

В октябре в Кремле пообещали гражданам РФ , что новой волны мобилизации на войну против Украины "по старому указу" Путина не будет. Об этом говорил и российский диктатор, и глава минобороны РФ Сергей Шойгу, который отчитался о якобы завершении призыва.

19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил объявления в России всеобщей мобилизации.

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.