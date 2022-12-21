Кремль создал "рабочую группу" для координации дальнейшей мобилизации
21.12.2022, 00:15
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)
Российский диктатор Владимир Путин поручил создать "рабочую группу органов власти и организаций" по вопросам мобилизации. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы страны-агрессора.
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Сообщается, что Путин поручил сформировать рабочую группу "по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации".
Помимо чиновников в новую мобилизационную структуру, по данным пропагандистов, войдут "журналисты" и даже авторы Telegram-каналов, которые будут заниматься вопросами "соцобеспечения участников спецоперации".
В октябре в Кремле пообещали гражданам РФ, что новой волны мобилизации на войну против Украины "по старому указу" Путина не будет. Об этом говорил и российский диктатор, и глава минобороны РФ Сергей Шойгу, который отчитался о якобы завершении призыва.
- 19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил объявления в России всеобщей мобилизации.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия планирует начать очередную волну наступления в войне против Украины в феврале. Глава МИД Дмитрий Кулеба также говорил, что оккупанты хотят провести крупное наступление в январе-феврале, надеясь на мобилизацию.
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