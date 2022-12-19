UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов не исключает всеобщую мобилизацию в РФ и новое наступление. Говорит: Мы готовы

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 08:51
Данилов не исключает всеобщую мобилизацию в РФ и новое наступление. Говорит: Мы готовы - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает возможности объявления всеобщей мобилизации в России и нового наступления противника. Об этом он сообщил в интервью УП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия может попытаться усилить атаки, также не исключается всеобщая мобилизация, которая уничтожит еще больше россиян, чтобы у Кремля было меньше внутренних неприятностей. 

Он отметил, что оккупанты могут хотеть все что угодно, в том числе и начать новое масштабное наступление в 2023 году. 

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий, включая и Беларусь, и другие территории. И мы готовимся, готовимся и еще раз готовимся", — сказал секретарь СНБО.

Данилов заявил, что россияне не отказались от идеи уничтожения украинской нации и все еще хотят захватить Киев, но Украина не даст им этого сделать. 

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Алексей Данилов мобилизация в россии наступление россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 