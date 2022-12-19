Данилов не исключает всеобщую мобилизацию в РФ и новое наступление. Говорит: Мы готовы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает возможности объявления всеобщей мобилизации в России и нового наступления противника. Об этом он сообщил в интервью УП.

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По его словам, Россия может попытаться усилить атаки, также не исключается всеобщая мобилизация, которая уничтожит еще больше россиян, чтобы у Кремля было меньше внутренних неприятностей.

Он отметил, что оккупанты могут хотеть все что угодно, в том числе и начать новое масштабное наступление в 2023 году.

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий, включая и Беларусь, и другие территории. И мы готовимся, готовимся и еще раз готовимся", — сказал секретарь СНБО.

Данилов заявил, что россияне не отказались от идеи уничтожения украинской нации и все еще хотят захватить Киев, но Украина не даст им этого сделать.

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Дмитро Гриниченко

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