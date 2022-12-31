Путин собрался проводить новую волну мобилизации, в Крыму уже сформировали списки — ВСУ

Во временно оккупированном Крыму уже подготовили списки резервистов, которые подлежат мобилизации во время новой волны призыва в январе 2023 года. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в военных комиссариатах Крыма сформированы списки лиц, которые должны быть призваны по мобилизации в январе.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российское руководство приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военнообязанным в преддверии новой волны мобилизации на войну против Украины.

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Дмитро Гриниченко

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