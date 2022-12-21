UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мобилизация в России: Шойгу предложил увеличить призывной возраст

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 15:28
Мобилизация в России: Шойгу предложил увеличить призывной возраст - Фото
Сергей Шойгу (Фото - скриншот с видео)

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст и призывать на срочную службу в армию России граждан в возрасте от 21 до 30 лет. Об этом Шойгу заявил на заседании коллегии минобороны, сообщает русская служба BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Обращаясь к присутствующему на заседании диктатору Владимиру Путину, Шойгу предложил изменить предусмотренный законом России допустимый призывной возраст – сделать его не от 18 до 27 лет, как сейчас, а от 21 до 30 лет, а также разрешить срочникам переходить на контракт с первого дня службы.

Он также предложил довести численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек.

Путин сказал, что согласен с инициативами минобороны.

Предложение Шойгу даст возможность призвать на военную службу россиян в возрасте до 30 лет, которые сейчас считаются вышедшими из призывного возраста.  

  • 19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил объявления в России всеобщей мобилизации.

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин сергей шойгу призывной возраст мобилизация в россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 