Мобилизация в России: Шойгу предложил увеличить призывной возраст

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст и призывать на срочную службу в армию России граждан в возрасте от 21 до 30 лет. Об этом Шойгу заявил на заседании коллегии минобороны, сообщает русская служба BBC.

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Обращаясь к присутствующему на заседании диктатору Владимиру Путину, Шойгу предложил изменить предусмотренный законом России допустимый призывной возраст – сделать его не от 18 до 27 лет, как сейчас, а от 21 до 30 лет, а также разрешить срочникам переходить на контракт с первого дня службы.

Он также предложил довести численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек.

Путин сказал, что согласен с инициативами минобороны.

Предложение Шойгу даст возможность призвать на военную службу россиян в возрасте до 30 лет, которые сейчас считаются вышедшими из призывного возраста.

19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил объявления в России всеобщей мобилизации.

20 декабря Путин поручил создать "рабочую группу органов власти и организаций" по вопросам мобилизации.

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Сергій Бережний

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