UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции не меняют политику РФ, риски для стран Балтии растут – Минобороны Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 18:10
Санкции не меняют политику РФ, риски для стран Балтии растут – Минобороны Эстонии - Фото
Игор Шведе (фото – скриншот из видео)

Хотя санкции сократили возможности России финансировать войну, но при этом нет никаких признаков того, что Кремль собирается менять прежний политический курс на продолжение войны в Украине и конфронтацию с НАТО. Об этом сказал на брифинге советник Минобороны Эстонии контр-адмирал Игорь Шведе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Шведе отметил, что Москва проявляет изобретательность в поиске новых источников доходов, чтобы компенсировать потери от санкций, и поэтому санкции должны быть продолжены и ужесточены.

Он считает, что режим российского диктатора Владимира Путина не показывает признаков ослабления или намерения пойти на деэскалацию. Это означает, считает контр-адмирал, что Россия намерена усилить противостояние с Западом, а это усиливает риск, что российские военные совершат новые "ошибки" – например, в отношении стран Балтии, которые в Кремле считают "слабым звеном".

Поскольку Россия по-прежнему пытается изменить миропорядок, основанный на правилах, и установить свои "сферы влияния", военная победа Украины имеет решающее значение для Эстонии и западных стран. "Нужно приложить максимум усилий, чтобы помочь Украине эту победу одержать", – сказал Шведе.

Он также подчеркнул, что "если Россия выйдет из войны хотя бы с малейшими территориальными приобретениями, это покажет всеми миру, что изменение границ силой теперь допустимы", – заявил он.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России санкции эстония Игорь Шведе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 