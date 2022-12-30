Санкции не меняют политику РФ, риски для стран Балтии растут – Минобороны Эстонии

Хотя санкции сократили возможности России финансировать войну, но при этом нет никаких признаков того, что Кремль собирается менять прежний политический курс на продолжение войны в Украине и конфронтацию с НАТО. Об этом сказал на брифинге советник Минобороны Эстонии контр-адмирал Игорь Шведе.

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Шведе отметил, что Москва проявляет изобретательность в поиске новых источников доходов, чтобы компенсировать потери от санкций, и поэтому санкции должны быть продолжены и ужесточены.

Он считает, что режим российского диктатора Владимира Путина не показывает признаков ослабления или намерения пойти на деэскалацию. Это означает, считает контр-адмирал, что Россия намерена усилить противостояние с Западом, а это усиливает риск, что российские военные совершат новые "ошибки" – например, в отношении стран Балтии, которые в Кремле считают "слабым звеном".

Поскольку Россия по-прежнему пытается изменить миропорядок, основанный на правилах, и установить свои "сферы влияния", военная победа Украины имеет решающее значение для Эстонии и западных стран. "Нужно приложить максимум усилий, чтобы помочь Украине эту победу одержать", – сказал Шведе.

Он также подчеркнул, что "если Россия выйдет из войны хотя бы с малейшими территориальными приобретениями, это покажет всеми миру, что изменение границ силой теперь допустимы", – заявил он.

28 декабря вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер сказал, что Эстония поддерживает Украину в желании изолировать Россию во всех международных организациях, в том числе предложение изгнать РФ из Совбеза ООН, однако большинство членов ООН пока настроены против этой инициативы.

Сергій Бережний

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