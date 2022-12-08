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США усиливают военное присутствие в Эстонии системами HIMARS и пехотой

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 16:33
США усиливают военное присутствие в Эстонии системами HIMARS и пехотой - Фото
HIMARS (Фото - EPA)

США в ближайшее время направят в Эстонию взвод РСЗО HIMARS и пехотную роту, а также примут участие в формирование в Эстонии дивизии НАТО. Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур, сообщает EER.ee.

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На сегодняшней пресс-конференции Певкур сказал, что "пехотная рота и взвод HIMARS прибудут в Эстонию еще до Рождества". 

Министр обороны отметил, что "такое решение показывает неизменное стремление США укреплять безопасность нашего региона и значительно усиливает оборонительные возможности НАТО".

Как заявил на пресс-конференции командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем, "взвод HIMARS будет взаимодействовать с различными подразделениями, их можно будет увидеть по всей Эстонии, особенно на учениях "Весенний шторм".

Он также сказал, что военные Эстонии и США будут сотрудничать при формировании дивизионной структуры НАТО, и что Эстония присоединяется к серии учений по программе U.S. Warfighter.

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Сергій Бережний
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Ханно Певкур эстония HIMARS нато Мартин Херем
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