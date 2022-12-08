США усиливают военное присутствие в Эстонии системами HIMARS и пехотой

США в ближайшее время направят в Эстонию взвод РСЗО HIMARS и пехотную роту, а также примут участие в формирование в Эстонии дивизии НАТО. Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур, сообщает EER.ee.

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На сегодняшней пресс-конференции Певкур сказал, что "пехотная рота и взвод HIMARS прибудут в Эстонию еще до Рождества".

Министр обороны отметил, что "такое решение показывает неизменное стремление США укреплять безопасность нашего региона и значительно усиливает оборонительные возможности НАТО".

Как заявил на пресс-конференции командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем, "взвод HIMARS будет взаимодействовать с различными подразделениями, их можно будет увидеть по всей Эстонии, особенно на учениях "Весенний шторм".

Он также сказал, что военные Эстонии и США будут сотрудничать при формировании дивизионной структуры НАТО, и что Эстония присоединяется к серии учений по программе U.S. Warfighter.

Решение о развертывании сил США в Эстонии было принято на Мадридском саммите НАТО.

28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличит численность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) до более чем 300 000 человек.

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Сергій Бережний

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