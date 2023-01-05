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Союзники предостерегают: России не нужен hi-tech, чтобы собрать глупую, но огромную армию

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 14:39
Союзники предостерегают: России не нужен hi-tech, чтобы собрать глупую, но огромную армию - Фото
Мартин Херем (скриншот)

Западным союзникам нужно сосредоточиться не только на победе Украины над российскими оккупантами, но и подготовиться к следующей агрессии уже против них самих, так как проигравшие в Украине россияне захотят мести и реванша – и могут ударить по восточному флангу НАТО, странам Балтии. Об этом в статье для ERR написал командующий Эстонскими силами обороны Мартин Херем.

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Он напомнил, как активно помогают Украине три балтийских страны, а также Польша, Британия и США. Но последние, отметил Херем, "большие страны", и потому, возможно, оккупанты будут "мстить" в первую очередь странам Балтии.

Генерал-лейтенант указал, что несмотря на большие потери в живой силе и технике, Россия "имеет достаточный потенциал для нанесения военного удара по некоторым своим соседям".

"Тысячи танков, боевых машин, бронетранспортеров и артиллерийских орудий находятся на российских складах, многие из которых могут быть не в рабочем состоянии или устаревшими. Тем не менее из каждых трех или четырех единиц они определенно могут собрать один работающий экземпляр", – отметил Херем.

Военачальник добавил, что российские заводы уже сейчас, еще до полного перевода на военные рельсы, выпускают почти два миллиона снарядов в год, запасы ракет РФ к ЗРК С-300 исчерпаны всего на 10%, а в войне она потеряла менее 10% своей авиации и еще меньше – флота.

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"Может быть, простительно думать, что России не хватает современных технологий, но для того, чтобы построить "глупую", но огромную и опасную армию, не нужны тонны технологий 21-го века", – предостерег он, подчеркнув, что "недостатка в мотивации, похоже, там нет".

Генерал-лейтенант для примера предложил рассмотреть вариант возможной российской агрессии против стран Балтии через несколько лет. Граница Эстонии с РФ – более 200 км, и меньше 200 км у Латвии.

"Представим, что в ходе учений у наших границ будет сосредоточено около 1000 танков и 4000 БТР, 1000 артсистем и 100 000 солдат. Для обычного человека, в том числе для подготовленных резервистов, какая разница, перед ним Т-62 или Т-72, БМП или МТЛБ, САУ или буксируемые 152-мм гаубицы, 100 000 солдат-профи или призывников с годом обучения, а до Таллинна и Риги долетают "Калибры" или "шахеды"? Какая разница для жителей Йыхви, Тарту или Выру, какая ракета, несущая не менее 100 кг взрывчатки, попадет в них?", – пишет Херем.

Он подчеркнул, что даже с нынешним годовым производством артиллерии Россия сможет бить 166 снарядами на 1 км фронта ежедневно в течение месяца, то есть выпускать более 66 000 снарядов в день на всем 400-километровом фронте.

"Это больше, чем сейчас в Украине", – указал главком ВС Эстонии.

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Херем заявил, что неважно, атакуют ли Эстонию старые Т-62 или новейшие Т-90 – "для их уничтожения все равно понадобятся Javelin или Eurospike".

"То же самое касается солдат противника, авиационных средств и прочего; нам по-прежнему нужно оружие, боеприпасы и возможность использовать их против наступающей массы", – отметил генерал-лейтенант.

Херем подытожил тем, что союзникам нужно максимально подготовиться, чтобы у РФ не было желания атаковать: "Во-первых, у нас нет другого выхода, так как это наша страна, а значит, и лучшая мотивация. Во-вторых, мы на родине. В-третьих, наша подготовка лучше. В-четвертых, у нас превосходящий высокотехнологичный потенциал, которым мы обладаем вместе с нашими союзниками".

Євген Пилипенко
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агрессия России война прогноз эстония реванш союзники Мартин Херем
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