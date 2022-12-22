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Польша и страны Балтии в списке целей России. Это аппетит тирана — замглавы МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 14:13
Польша и страны Балтии в списке целей России. Это аппетит тирана — замглавы МИД страны - Фото
Павел Яблонский (Фото: EPA)

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что его страна и государства Балтии находятся в списке целей России. Об этом он сказал в эфире радио RMF 24.

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По его словам, в российском списке целей есть Польша и страны Балтии. Он отметил, что это "амбиции и ненасытный аппетит российского тирана". 

"Они хотят территориально контролировать самую широкую часть земного шара — это иррационально", — сказал дипломат.

Яблонский заявил, что Россия могла бы эффективно использовать экономику и дипломатию как рычаги влияния, а не войну. 

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Дмитро Гриниченко
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война польша страны балтии Павел Яблонский
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