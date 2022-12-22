Польша и страны Балтии в списке целей России. Это аппетит тирана — замглавы МИД страны
22.12.2022, 14:13
Павел Яблонский (Фото: EPA)
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что его страна и государства Балтии находятся в списке целей России. Об этом он сказал в эфире радио RMF 24.
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По его словам, в российском списке целей есть Польша и страны Балтии. Он отметил, что это "амбиции и ненасытный аппетит российского тирана".
"Они хотят территориально контролировать самую широкую часть земного шара — это иррационально", — сказал дипломат.
Яблонский заявил, что Россия могла бы эффективно использовать экономику и дипломатию как рычаги влияния, а не войну.
- Глава правящей партии Польши Право и справедливость (ПИС) Ярослав Качиньский заявил, что война РФ против Украины продлится не так долго и назвал военную помощь Украине со стороны Польши правильным решением.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
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