Потери России — ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов, 14 артсистем и 20 единиц техники

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 810 российских оккупантов, 14 единиц артиллерии и 20 единиц техники противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке ГШ военные сообщали, что армия России не имела успехов в наступлении на Купянском и Бахмутском направлениях, а также концентрируется под Бахмутом.

Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 109720 (+810),

— танков — 3041 (+3),

— боевых бронированных машин — 6108 (+2),

— артиллерийских систем — 2051 (+12),

— РСЗО — 426 (+2),

— средств ПВО — 215,

— самолетов — 284 (+1),

— вертолетов — 271 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1844 (+2),

— крылатых ракет — 723,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4759 (+14),

— специальной техники — 182 (+1).

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Дмитро Гриниченко

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