Потери России — ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов, 14 артсистем и 20 единиц техники
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 810 российских оккупантов, 14 единиц артиллерии и 20 единиц техники противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке ГШ военные сообщали, что армия России не имела успехов в наступлении на Купянском и Бахмутском направлениях, а также концентрируется под Бахмутом.
Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 109720 (+810),
— танков — 3041 (+3),
— боевых бронированных машин — 6108 (+2),
— артиллерийских систем — 2051 (+12),
— РСЗО — 426 (+2),
— средств ПВО — 215,
— самолетов — 284 (+1),
— вертолетов — 271 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1844 (+2),
— крылатых ракет — 723,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4759 (+14),
— специальной техники — 182 (+1).
- Командующий военной миссией ЕС заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне против Украины 60% от своего общего парка боевых танков.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов назвал режим российского диктатора Владимира Путина "посмешищем" и сказал, что трансформация РФ пойдет на пользу миру.
- ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
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