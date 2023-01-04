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У Шойгу заявили, что причина массовой гибели оккупантов в Макеевке — телефоны. ВСУ: Смешно

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 15:43
У Шойгу заявили, что причина массовой гибели оккупантов в Макеевке — телефоны. ВСУ: Смешно - Фото
Последствия удара по Макеевке (Фото: ресурс оккупантов)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал "смешной" версию Минобороны РФ о том, что причиной гибели оккупантов в Макеевке стали включенные мобильные телефоны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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В гибели мобилизованных россиян Минобороны страны-оккупанта винит самих военных. Там утверждали, что они массово использовали мобильные телефоны вопреки запрету — сигнал запеленговали украинские военные и нанесли удар из HIMARS.

По словам Череватого, использовать телефоны с геолокацией является ошибкой на войне, однако эта версия противника выглядит смешной, так как они просто ищут виноватого. 

"Нельзя размещать крупные партии мобилизованных в больших помещения, которые не приспособлены для опасности. Это слабая отмазка. Главная причина в том, что они не смогли скрытно разместить личный состав, мы об этом узнали и уничтожили цель", — сказал Череватый. 

Он отметил, что ракетчики и артиллеристы ВСУ ежесуточно поражают скопления личного состава, техники и склады врага.

"HIMARS охотятся ночью на все эти объекты и достигли уникальной снайперской точности. Враг это хорошо знает, пример Макеевки просто показательный, но такое происходит постоянно", — резюмировал спикер группировки.

Читайте также: РФ перекладывает вину за массовое уничтожение оккупантов в Макеевке на террористов – ISW

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс Макеевка потери HIMARS Сергей Череватый
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