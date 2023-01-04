У Шойгу заявили, что причина массовой гибели оккупантов в Макеевке — телефоны. ВСУ: Смешно
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал "смешной" версию Минобороны РФ о том, что причиной гибели оккупантов в Макеевке стали включенные мобильные телефоны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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В гибели мобилизованных россиян Минобороны страны-оккупанта винит самих военных. Там утверждали, что они массово использовали мобильные телефоны вопреки запрету — сигнал запеленговали украинские военные и нанесли удар из HIMARS.
По словам Череватого, использовать телефоны с геолокацией является ошибкой на войне, однако эта версия противника выглядит смешной, так как они просто ищут виноватого.
"Нельзя размещать крупные партии мобилизованных в больших помещения, которые не приспособлены для опасности. Это слабая отмазка. Главная причина в том, что они не смогли скрытно разместить личный состав, мы об этом узнали и уничтожили цель", — сказал Череватый.
Он отметил, что ракетчики и артиллеристы ВСУ ежесуточно поражают скопления личного состава, техники и склады врага.
"HIMARS охотятся ночью на все эти объекты и достигли уникальной снайперской точности. Враг это хорошо знает, пример Макеевки просто показательный, но такое происходит постоянно", — резюмировал спикер группировки.
- 31 декабря украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке Донецкой области. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.
- Россия сперва заявляла, что потеряла в Макеевке 63 военных уничтоженными. Другие источники сообщают, что речь может идти о сотнях уничтоженных.
- Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке.
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