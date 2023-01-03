РФ перекладывает вину за массовое уничтожение оккупантов в Макеевке на террористов – ISW

Минобороны России, вероятно, пытается переложить на главарей подконтрольной РФ террористической организации ДНР вину за уничтожение большого количества оккупантов в украинской Макеевке. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Там обратили внимание, что представители "правоохранительных органов" террористов сообщили российским пропагандистам, что удар был нанесен, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, воспользовавшись личными мобильными телефонами.

Прокремлевские СМИ и некоторые блогеры призвали Кремль ввести более строгие правила использования сотовых телефонов среди военнослужащих.

Террорист Виталий Киселев, которого называют "заместителем министра внутренних дел ЛНР" заявил, что в организации требуют "отставки" главаря Дениса Пушилина.

2 января Минобороны РФ подтвердило поражение пункта временной дислокации оккупантов в районе Макеевки. По его информации, было уничтожено 63 российских военных. Telegram-канал СтратКом ВСУ сообщил, что в Макеевке в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" были уничтожены 400 оккупантов, 300 получили ранения.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили удар по сосредоточению россиян в Макеевке.

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Вадим Ребрина

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