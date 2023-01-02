Удар по Макеевке. В Сети появилось спутниковое фото уничтоженной до основания базы россиян
02.01.2023, 20:43
Фото: Christo Grozev / Twitter
OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал в Twitter спутниковые снимки ПТУ №19 в Макеевке, в котором дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии, до и после удара.
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На фотографиях, сделанных спутником компании Planet Labs, видно, что здание разрушено до основания.
Satellite imagery of the destroyed Makiivka school #19 https://t.co/3SmQSzGjqt pic.twitter.com/XxRgVTFtNT— Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 2, 2023
Министерство обороны РФ признало гибель 63 оккупантов после удара по Макеевке, но другие источники сообщают о сотнях.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты построили большую оборонную линию в Кременной, поскольку ее район имеет важное логистическое значение.
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