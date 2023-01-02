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Удар по Макеевке. В Сети появилось спутниковое фото уничтоженной до основания базы россиян

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 20:43
Удар по Макеевке. В Сети появилось спутниковое фото уничтоженной до основания базы россиян - Фото
Фото: Christo Grozev / Twitter

OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал в Twitter спутниковые снимки ПТУ №19 в Макеевке, в котором дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии, до и после удара.

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На фотографиях, сделанных спутником компании Planet Labs, видно, что здание разрушено до основания.

Министерство обороны РФ признало гибель 63 оккупантов после удара по Макеевке, но другие источники сообщают о сотнях.

Удар по Макеевке. В Сети появилось спутниковое фото уничтоженной до основания базы россиян

Удар по Макеевке. В Сети появилось спутниковое фото уничтоженной до основания базы россиян

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Андрій Водяний
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Донецкая область Макеевка
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