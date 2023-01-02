Залужный: ВСУ освободили 40% территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля
Вооруженные Силы Украины освободили 40% территорий, которые Россия оккупировала во время большой войны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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По его словам, кроме освобождения 40% оккупированных после 24 февраля земель Украины, Силы обороны также освободили 28% территорий, захваченных противником с 2014 года.
Он отметил, что после освобождения правого берега Днепра в Херсонской области общая площадь деоккупированных территорий достигла почти 40 000 кв. км.
Генерал подчеркнул, что ВСУ сдерживают врага на сухопутном участке протяженностью 3786 км — активная линия фронта составляет 1500 км.
- В Генштабе заявили, что Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Кременной и продвинулись на 2,5 км.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты построили обширную оборонительную линию в Кременной, так как ее район имеет важное логистическое значение.
- В Восточной группировке войск ВСУ заявляли, что официально сообщат о ситуации вокруг Кременной, когда будет результат.
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