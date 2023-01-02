Залужный: ВСУ освободили 40% территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля

Вооруженные Силы Украины освободили 40% территорий, которые Россия оккупировала во время большой войны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, кроме освобождения 40% оккупированных после 24 февраля земель Украины, Силы обороны также освободили 28% территорий, захваченных противником с 2014 года.

Он отметил, что после освобождения правого берега Днепра в Херсонской области общая площадь деоккупированных территорий достигла почти 40 000 кв. км.

Генерал подчеркнул, что ВСУ сдерживают врага на сухопутном участке протяженностью 3786 км — активная линия фронта составляет 1500 км.

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Дмитро Гриниченко

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