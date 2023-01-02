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Кременная. Оборона РФ будет подорвана, если ВСУ возьмут трассу Сватово-Луганск — Британия

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 11:24
Кременная. Оборона РФ будет подорвана, если ВСУ возьмут трассу Сватово-Луганск — Британия - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Оборона российских оккупантов в районе Кременной будет подорвана, если Вооруженные Силы Украины возьмут под контроль трассу Р-66. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что последние пять дней украинские воины вели бои с противником за контроль над трассой Сватово-Луганск к северу от Кременной.

Отмечается, что дорога является ключевым маршрутом для снабжения россиян на севере Луганской области из Белгорода. 

Британцы пишут, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу еще с октября, но если удастся перерезать ее физически, то это, скорее всего, еще больше подорвет оборону захватчиков в Кременной. 

Читайте также: Кременная. Обороной руководит генерал Никифоров, он участвовал в атаке на Киев — Британия 

Дмитро Гриниченко
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война луганская область британская разведка Кременная
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