Кременная. Оборона РФ будет подорвана, если ВСУ возьмут трассу Сватово-Луганск — Британия

Оборона российских оккупантов в районе Кременной будет подорвана, если Вооруженные Силы Украины возьмут под контроль трассу Р-66. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что последние пять дней украинские воины вели бои с противником за контроль над трассой Сватово-Луганск к северу от Кременной.

Отмечается, что дорога является ключевым маршрутом для снабжения россиян на севере Луганской области из Белгорода.

Британцы пишут, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу еще с октября, но если удастся перерезать ее физически, то это, скорее всего, еще больше подорвет оборону захватчиков в Кременной.

Читайте также: Кременная. Обороной руководит генерал Никифоров, он участвовал в атаке на Киев — Британия

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.