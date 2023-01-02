Кременная. Оборона РФ будет подорвана, если ВСУ возьмут трассу Сватово-Луганск — Британия
Оборона российских оккупантов в районе Кременной будет подорвана, если Вооруженные Силы Украины возьмут под контроль трассу Р-66. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что последние пять дней украинские воины вели бои с противником за контроль над трассой Сватово-Луганск к северу от Кременной.
Отмечается, что дорога является ключевым маршрутом для снабжения россиян на севере Луганской области из Белгорода.
Британцы пишут, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу еще с октября, но если удастся перерезать ее физически, то это, скорее всего, еще больше подорвет оборону захватчиков в Кременной.
- В Генштабе заявили, что Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Кременной и продвинулись на 2,5 км.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты построили обширную оборонительную линию в Кременной, так как ее район имеет важное логистическое значение.
- В Восточной группировке войск ВСУ заявляли, что официально сообщат о ситуации вокруг Кременной, когда будет результат.
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