Кременная. Обороной руководит генерал Никифоров, он участвовал в атаке на Киев — Британия

Обороной российских оккупантов в районе Кременной руководит генерал Евгений Никифоров, который участвовал в планировании наступления на Киев. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что генерал-лейтенант Никифоров, вероятно, принимает на себя командование западной группой войск РФ в Украине — он стал как минимум четвертым командиром соединения за время большой войны и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего три месяца назад.

Отмечается, что будучи начальником штаба восточной группировки войск России в первые недели полномасштабного вторжения, Никифоров должен был активно участвовать в планировании наступления оккупантов на Киев с севера.

Британцы пишут, что сегодня перед западной группировкой войск РФ стоит задача удержания правого фланга обороны в Луганской области в районе Кременной и Сватово, а поскольку любая из сторон войны может пытаться наступать на данном участке, то Никифоров берет на себя важную оперативную роль.

Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, скорее всего, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны Министерством обороны России, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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