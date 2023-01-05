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Россия безуспешно наступала на двух направлениях и концентрируется под Бахмутом – карта

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 08:04
Россия безуспешно наступала на двух направлениях и концентрируется под Бахмутом – карта - Фото
Уничтоженный танк российских оккупантов (фото — @kms_d4k)

Армия России не имела успехов в наступлении на Купянском и Бахмутском направлениях, а также концентрируется под Бахмутом. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия оккупантов

Армия РФ сосредотачивает усилия на наступлении под Бахмутом и без успеха наступала на Купянском и Авдеевском направлениях. На других направлениях РФ обороняется и ведет обстрелы. Ударных группировок вдоль северных и северо-восточных границ не выявлено.

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Россия безуспешно наступала на двух направлениях и концентрируется под Бахмутом – карта

В оккупированной Горловке сократили срок незаконной выдачи российских паспортов с 30 до 10 дней, а также выдают номерные знаки и водительские удостоверения российского образца.

Действия Сил обороны Украины

В Луганской области за прошедшие сутки отбили атаки в районах Стельмаховки и Площанки. В Донецкой – в районах Белогоровки, Соледара, Красной Горы, Выемки, Подгороднего, Бахмута, Курдюмовки, Майорска, Северного, Водяного, Красногоровки, Веселого и Марьинки.

Авиация 20 раз ударила по районам сосредоточения россиян и еще пять – по позициям зенитных ракетных комплексов. Силы ПВО уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и дрон "Орлан-10".

Артиллерия и ракетные войска поразили три пункта управления, четыре района скопления сил и техники, два склада боеприпасов.

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Марко Сировой
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