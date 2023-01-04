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На Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись и закрепляются на новых позициях – МВД

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 20:26
На Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись и закрепляются на новых позициях – МВД - Фото
Фото: МВД

На Бахмутском направлении пограничники отразили штурм и контратакой захватили позиции оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Там рассказали, что российские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций украинских защитников. Однако, штурм провалился.

В ходе боя охранники границы уничтожили девять оккупантов, еще около 20 ранили.

"Сейчас Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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