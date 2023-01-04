На Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись и закрепляются на новых позициях – МВД
04.01.2023, 20:26
Фото: МВД
На Бахмутском направлении пограничники отразили штурм и контратакой захватили позиции оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Там рассказали, что российские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций украинских защитников. Однако, штурм провалился.
В ходе боя охранники границы уничтожили девять оккупантов, еще около 20 ранили.
"Сейчас Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", – говорится в сообщении.
- 3 января 2023 года в разведке Минобороны Великобритании сделали прогноз, что вряд ли Россия достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.
- 4 января генерал-полковник Сырский заявил, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, хотя враг все еще продолжает ползучее наступление на этом участке фронта.
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