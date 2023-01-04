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Россияне обстреляли Бахмут из артиллерии: погибли две женщины

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 17:36
Россияне обстреляли Бахмут из артиллерии: погибли две женщины - Фото
Фото: facebook.com/don.gunp

Сегодня около 12:00 российские войска обстреляли из артиллерии Бахмут, за который сейчас идут тяжелые бои. От осколочных ранений погибли две женщины. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

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Один из снарядов оккупантов попал в дорогу, по которой шли женщины.

Россияне обстреляли Бахмут из артиллерии: погибли две женщины

Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" доставляет тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших.

"Женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро укрыться от обстрела. Оставаясь под огнем, люди ежесекундно рискуют своей жизнью", – отметили в полиции.

Россияне обстреляли Бахмут из артиллерии: погибли две женщины

Там еще раз призвали гражданских жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные места.

Вадим Ребрина
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полиция обстрел бахмут
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