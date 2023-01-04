Россияне обстреляли Бахмут из артиллерии: погибли две женщины
04.01.2023, 17:36
Фото: facebook.com/don.gunp
Сегодня около 12:00 российские войска обстреляли из артиллерии Бахмут, за который сейчас идут тяжелые бои. От осколочных ранений погибли две женщины. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
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Один из снарядов оккупантов попал в дорогу, по которой шли женщины.
Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" доставляет тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших.
"Женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро укрыться от обстрела. Оставаясь под огнем, люди ежесекундно рискуют своей жизнью", – отметили в полиции.
Там еще раз призвали гражданских жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные места.
- 3 января 2023 года в разведке Минобороны Великобритании сделали прогноз, что вряд ли Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.
- 4 января генерал-полковник Сырский заявил, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, хотя враг все еще продолжает ползучее наступление на этом участке фронта.
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