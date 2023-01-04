Зеленский поблагодарил бойцов, которые выбивают оккупантов с позиций под Бахмутом – видео

Президент Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины на Бахмутском направлении, которые наносят оккупантам многочисленные потери и выбивают их с позиций в окрестностях города. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Хочу сегодня отметить наших бойцов на Бахмутском направлении, в частности, спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута. Это хороший результат. Я благодарю за него", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "если только подобные новости с фронта возвращают ощущение реальности всем в России, придется обеспечить это по-максимуму".

Сегодня в МВД сообщили, что на Бахмутском направлении пограничники отразили штурм и контратакой захватили позиции оккупантов.

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Вадим Ребрина

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