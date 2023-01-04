UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ потеряла в войне 60% боевых танков и не менее 60 000 убитыми – командующий миссией ЕС

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 20:41
РФ потеряла в войне 60% боевых танков и не менее 60 000 убитыми – командующий миссией ЕС - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне против Украины 60% от своего общего парка боевых танков и не менее 60 000 оккупантов убитыми. Об этом заявил командующий Военной миссией Европейского Союза по содействию Украине адмирал Эрве Блежан, выступая перед депутатами, сообщается на сайте парламента Франции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Адмирал выступал перед депутатами Франции еще 16 ноября, но стенограмма была опубликована только сегодня. 

"Россия потеряла 60% своего общего парка боевых танков, 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей. Вот почему она сейчас работает зенитными ракетами для поражения наземных целей с вытекающими отсюда проблемами точности и обращается к Ирану или Северной Корее за поставками оборудования", – сказал Блежан.

Он также оценил как "чрезвычайно высокую" вероятность, что Иран согласится поставлять России баллистические ракеты.

По словам адмирала, Россия также потеряла 40% своих бронетранспортеров и 20% артиллерии.

Он заявил, что "по самым достоверным оценкам", не менее 60 000 российских военных были убиты, в три раза больше оккупантов получили ранения, а это значит, что примерно 250 000 россиян "выведены из строя".

Читайте также: У нас и близко нет таких цифр — Данилов о потерях Украины в российской пропаганде

"Как это ни парадоксально, украинские цифры получить труднее. Мы оцениваем, что украинские потери менее значительны, чем у россиян, но все же значительны", – сказал Блежан.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022-го по 3 января 2023 года Россия потеряла в войне против Украины около 108 910 своих военных убитыми, а также 3038 танков, 6106 бронемашин, 2039 артиллерийских систем и тысячи единиц другой техники.

Читайте также: Россияне потеряли в боях больше техники, чем у них было на начало большой войны – Генштаб

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери танк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 