РФ потеряла в войне 60% боевых танков и не менее 60 000 убитыми – командующий миссией ЕС

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне против Украины 60% от своего общего парка боевых танков и не менее 60 000 оккупантов убитыми. Об этом заявил командующий Военной миссией Европейского Союза по содействию Украине адмирал Эрве Блежан, выступая перед депутатами, сообщается на сайте парламента Франции.

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Адмирал выступал перед депутатами Франции еще 16 ноября, но стенограмма была опубликована только сегодня.

"Россия потеряла 60% своего общего парка боевых танков, 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей. Вот почему она сейчас работает зенитными ракетами для поражения наземных целей с вытекающими отсюда проблемами точности и обращается к Ирану или Северной Корее за поставками оборудования", – сказал Блежан.

Он также оценил как "чрезвычайно высокую" вероятность, что Иран согласится поставлять России баллистические ракеты.

По словам адмирала, Россия также потеряла 40% своих бронетранспортеров и 20% артиллерии.

Он заявил, что "по самым достоверным оценкам", не менее 60 000 российских военных были убиты, в три раза больше оккупантов получили ранения, а это значит, что примерно 250 000 россиян "выведены из строя".

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"Как это ни парадоксально, украинские цифры получить труднее. Мы оцениваем, что украинские потери менее значительны, чем у россиян, но все же значительны", – сказал Блежан.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022-го по 3 января 2023 года Россия потеряла в войне против Украины около 108 910 своих военных убитыми, а также 3038 танков, 6106 бронемашин, 2039 артиллерийских систем и тысячи единиц другой техники.

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Оксана Житнюк

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