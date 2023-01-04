Силы обороны ликвидировали 720 российских военных за сутки: сводка потерь армии РФ

Украинские военные за сутки ликвидировали 720 российских военных и шесть артиллерийских систем. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 24 февраля по 4 января армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава ‒ около 108 910 (+720) человек ликвидировано;

танков ‒ 3038 (+2);

боевых бронированных машин ‒ 6106 (+6);

артиллерийских систем – 2039 (+6);

РСЗО – 424 (0);

средств ПВО ‒ 215 (+1);

самолетов – 283 (0);

вертолетов – 270 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3);

крылатых ракет ‒ 723 (0);

кораблей/катеров ‒ 16 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4745 (+10);

спецтехники ‒ 181 (0).

Украинские военные 31 декабря ударили по расположению оккупантов в Макеевке Донецкой области и Чулаковке Херсонской области. Потери армии России исчисляются сотнями.

Читайте также: Мелитополь, Бердянск – под ударом. ВСУ накрыли армию России в Запорожской области: сводка

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.