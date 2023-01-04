Силы обороны ликвидировали 720 российских военных за сутки: сводка потерь армии РФ
Украинские военные за сутки ликвидировали 720 российских военных и шесть артиллерийских систем. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 4 января армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава ‒ около 108 910 (+720) человек ликвидировано;
танков ‒ 3038 (+2);
боевых бронированных машин ‒ 6106 (+6);
артиллерийских систем – 2039 (+6);
РСЗО – 424 (0);
средств ПВО ‒ 215 (+1);
самолетов – 283 (0);
вертолетов – 270 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3);
крылатых ракет ‒ 723 (0);
кораблей/катеров ‒ 16 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 4745 (+10);
спецтехники ‒ 181 (0).
- Украинские военные 31 декабря ударили по расположению оккупантов в Макеевке Донецкой области и Чулаковке Херсонской области. Потери армии России исчисляются сотнями.
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