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В Латвии будут размещены артиллерийские и авиационные подразделения армии США

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 23:23
В Латвии будут размещены артиллерийские и авиационные подразделения армии США - Фото
Артис Пабрикс (Фото - Минобороны Латвии)

В Латвии в ближайшие годы будут дислоцированы артиллерийские и авиационные подразделения США. Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет Delfi.

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По утвержденному США плану усиления военного присутствия в странах Балтии, американские военнослужащие и военная техника будут находиться в Латвии на ротационной основе. Это отвечает потребностям Национальных вооруженных сил и внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит совместимость между латвийскими и американскими вооруженными силами, утверждают в Минобороны.

"Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, они убедительно показывают, что будут продолжать это делать и дальше", — подчеркивает министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

8 декабря сообщалось, что США в ближайшее время направят в Эстонию взвод РСЗО HIMARS и пехотную роту, а также примут участие в формировании в Эстонии дивизии НАТО.

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Сергій Бережний
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Артис Пабрикс Латвия страны балтии военная помощь
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