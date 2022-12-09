В Латвии будут размещены артиллерийские и авиационные подразделения армии США
В Латвии в ближайшие годы будут дислоцированы артиллерийские и авиационные подразделения США. Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет Delfi.
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По утвержденному США плану усиления военного присутствия в странах Балтии, американские военнослужащие и военная техника будут находиться в Латвии на ротационной основе. Это отвечает потребностям Национальных вооруженных сил и внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит совместимость между латвийскими и американскими вооруженными силами, утверждают в Минобороны.
"Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, они убедительно показывают, что будут продолжать это делать и дальше", — подчеркивает министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
8 декабря сообщалось, что США в ближайшее время направят в Эстонию взвод РСЗО HIMARS и пехотную роту, а также примут участие в формировании в Эстонии дивизии НАТО.
- Решение о развертывании сил США в Эстонии было принято на Мадридском саммите НАТО.
- 28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличит численность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) до более чем 300 000 человек.
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