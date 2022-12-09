В Латвии будут размещены артиллерийские и авиационные подразделения армии США

В Латвии в ближайшие годы будут дислоцированы артиллерийские и авиационные подразделения США. Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет Delfi.

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По утвержденному США плану усиления военного присутствия в странах Балтии, американские военнослужащие и военная техника будут находиться в Латвии на ротационной основе. Это отвечает потребностям Национальных вооруженных сил и внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит совместимость между латвийскими и американскими вооруженными силами, утверждают в Минобороны.

"Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, они убедительно показывают, что будут продолжать это делать и дальше", — подчеркивает министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

8 декабря сообщалось, что США в ближайшее время направят в Эстонию взвод РСЗО HIMARS и пехотную роту, а также примут участие в формировании в Эстонии дивизии НАТО.

Решение о развертывании сил США в Эстонии было принято на Мадридском саммите НАТО.

28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличит численность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) до более чем 300 000 человек.

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Сергій Бережний

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