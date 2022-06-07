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Президент Литвы: НАТО пора перейти от сдерживания России к стратегии передовой обороны

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 12:41
Президент Литвы: НАТО пора перейти от сдерживания России к стратегии передовой обороны - Фото
Гитанас Науседа (Фото - EPA)

Североатлантический альянс должен заявить о смене стратегии в отношении России и приступить к укреплению обороны на восточном фланге. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью немецкому агентству dpa, сообщает Deutsche Welle.

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"Саммит НАТО в Мадриде в конце июня должен стать саммитом решений и ознаменовать переход от сдерживания к стратегии передовой обороны", – заявил Науседа.

Президент Литвы сказал, что он надеется на размещении в стране не только систем ПВО, но и бригады НАТО численностью от трех до пяти тысяч военнослужащих.

Заявление Науседы прозвучало в преддверии визита в Литву канцлера Германии  Олафа Шольца, который проведет в Вильнюсе встречу с руководством Эстонии, Латвии и Литвы, а также посетит дислоцированную в стране немецкую военную часть.

В настоящее время в Литве дислоцировано 1600 солдат альянса, из них более одной тысячи – из Германии. 

Как сообщает DW, президент Латвии Эгилс Левитс тоже высказал пожелание, чтобы визит Шольца повлек начало работы над усилением балтийского фланга НАТО, и отметил, что "восточный фланг НАТО должен быть усилен в ответ на агрессивное поведение России".

Сергей Бережной
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