НАТО начинает военные учения в Балтийском море. Отработают защиту судоходства
НАТО начнет с 5 по 17 июня военно-морские учения в Балтийском море BALTOPS 22. Об этом сообщает пресс-центр Альянса.
В учениях примут участие армейские части 14 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии, подавших заявку на вступление в Альянс.
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Учения начнутся в Стокгольме с предрейдового мероприятия и завершаться в Киле (Германия).
Специалисты по военно-воздушным силам в Удеме (Германия) будут командовать и контролировать все воздушные операции.
Основная задача учений – отработка боевой подготовки для повышения оперативной совместимости союзников при десантных операциях и операциях по обеспечению свободы судоходства, морского перехвата, борьбы с подводными лодками, противоминной защиты и т.д.
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