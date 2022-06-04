НАТО начинает военные учения в Балтийском море. Отработают защиту судоходства

НАТО начнет с 5 по 17 июня военно-морские учения в Балтийском море BALTOPS 22. Об этом сообщает пресс-центр Альянса.

В учениях примут участие армейские части 14 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии, подавших заявку на вступление в Альянс.

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Учения начнутся в Стокгольме с предрейдового мероприятия и завершаться в Киле (Германия).

Специалисты по военно-воздушным силам в Удеме (Германия) будут командовать и контролировать все воздушные операции.

Основная задача учений – отработка боевой подготовки для повышения оперативной совместимости союзников при десантных операциях и операциях по обеспечению свободы судоходства, морского перехвата, борьбы с подводными лодками, противоминной защиты и т.д.

BALTOPS 22 — это 51-й этап морских учений в Балтийском регионе. Учения проводятся с 1972 года. В этом году будут приурочены к 500-летию Королевского военно-морского флота Швеции и, уже во второй раз, к учениям "Дней многонациональной авиагруппы" (MAGDAYs) под руководством Германии.

1 мая в Польше начались масштабные военные учения стран НАТО, организованные США.

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Роман Брыль

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