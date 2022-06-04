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НАТО начинает военные учения в Балтийском море. Отработают защиту судоходства

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 17:39
НАТО начинает военные учения в Балтийском море. Отработают защиту судоходства - Фото
Фото: пресс-центр НАТО

НАТО начнет с 5 по 17 июня военно-морские учения в Балтийском море BALTOPS 22. Об этом сообщает пресс-центр Альянса.  

В учениях примут участие армейские части 14 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии, подавших заявку на вступление в Альянс.  

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Учения начнутся в Стокгольме с предрейдового мероприятия и завершаться в Киле (Германия). 

Специалисты по военно-воздушным силам в Удеме (Германия) будут командовать и контролировать все воздушные операции. 

Основная задача учений – отработка боевой подготовки для повышения оперативной совместимости союзников при десантных операциях и операциях по обеспечению свободы судоходства, морского перехвата, борьбы с подводными лодками, противоминной защиты и т.д. 

BALTOPS 22 — это 51-й этап морских учений в Балтийском регионе. Учения проводятся с 1972 года. В этом году будут приурочены к 500-летию Королевского военно-морского флота Швеции и, уже во второй раз, к учениям "Дней многонациональной авиагруппы" (MAGDAYs) под руководством Германии. 

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Роман Брыль
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нато десант судоходство военные учения балтийское море
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