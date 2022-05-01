В Польше начались масштабные военные учения стран НАТО, организованные США

С 1 по 27 мая на территории Польши и еще восьми стран пройдут военные учения Defender Europe (DE22) и Swift Response (SR22) в которых примут участие около 18 000 военнослужащих из более чем 20 стран. Об этом сообщает министерство обороны Польши.

В учениях на территории Польши будут задействованы 7000 военнослужащих и 3 000 единиц техники.

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Defender Europe 22 — это многонациональные регулярные совместные и комбинированные учения, организуемые вооруженными силами США для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО, говорится в сообщении министерства.

DE22 в Польше будет проводиться на трех полигонах. Помимо польских войск, в них примут участие вооруженные силы из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании, а также 5-й корпус Вооруженных сил США, отвечающий за командование и управление.

В ходе учений будет проверена способность войск к взаимодействию в совместной боевой операции с использованием различных тренировочных эпизодов, в том числе дальних тактических маршей, преодоления рек и боевой стрельбы.

Во время учений около 550 польских солдат будут переброшены в Литву и Латвию вместе с войсками из Чехии и немецко-голландскими войсками.

DE22 и SR22 относятся к серии регулярных учений оборонного характера. Они не направлены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе. Процесс национального и международного планирования учений начался в 2021 году, уточняют в минобороны Польши.

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Роман Брыль

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