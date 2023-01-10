У США есть надежный план помощи Украине на 2023 год – Салливан

У США есть надежный план помощи Украине на 2023 год в военной, гуманитарной, экономической и энергетической сферах. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя вопрос о якобы разногласиях между демократами и республиканцами по вопросу поддержки Украины, передает Голос Америки.

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Он отметил, что большинство американцев поддерживают Украину – на эту поддержку опираются и демократы, и республиканцы. По его мнению, разговоры о глубоких разногласиях по этому вопросу – неуместны.

Салливан говорит, что у США есть надежный и подтвержденный план помощи Украине. Он напомнил, что Белый дом просил выделить на помощь Украине в 2023 году $37 млрд, но Конгресс США увеличил эту сумму до $45 млрд.

"Мы начинаем их выделять, и я не вижу никаких признаков того, чтобы эти деньги уменьшали или забирали. Итак, наша способность предоставлять ресурсы, чтобы поддержать Украину, является подтвержденной и непоколебимой на протяжении всего 2023 года", – сказал Салливан.

В Госдепе США уверены — республиканцы не уменьшат помощь Украине.

На прошлой неделе США выделили Украине рекордный пакет помощи на почти $3 млрд. В нем есть БМП Bradley.

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Марко Сировой

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