В Госдепе уверены — республиканцы не уменьшат помощь Украине, иначе РФ получит карт-бланш

В Государственном департаменте США уверены, что Республиканская партия, получившая контроль над Палатой представителей, не уменьшит помощь Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, Госдеп абсолютно уверен, что у Украины сохранится двухпартийная поддержка в Конгрессе, что можно было увидеть при голосовании за выделение годового пакета помощи в $44 млрд.

Он отметил, что как демократы, так и республиканцы говорят, что они понимают важность поддержки Украины в войне против России, так как речь идет о принципах глобального международного порядка, который сложился после Второй Мировой войны.

"Если России будет позволено агрессировать против своего мирного соседа неспровоцированным, неоправданным и незаконным образом, не только РФ будет считать, что у нее есть карт-бланш на это в будущем, но и страны по всему миру могут уйти с таким же ложным впечатлением", — сказал Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в декабре государственный секретарь Энтони Блинкен выступал перед двумя палатами Конгресса, где очертил подход Вашингтона к войне РФ против Украины.

"В свою очередь, мы услышали о широкой поддержке этого подхода обеими партиями", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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