Десантис начал готовится к праймериз в Республиканской партии против Трампа — WP
Губернатор Флориды Рон Десантис начал подготовку к возможному участию в праймериз Республиканской партии, чтобы баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом сообщается в материале газеты The Washington Post.
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По словам одного из консультантов Республиканской партии, Десантис перезапустил свою рекламу в Google и Facebook, ориентируясь на национальную аудиторию в преддверии законодательной сессии штата, которая, по его мнению, выявит причины, которые помогут ему на президентских праймериз.
Отмечается, что Десантис является самым обсуждаемым потенциальным кандидатом в президенты от республиканцев и главным конкурентом 45-го президента США Дональда Трампа, однако он пока не подтвердил, но и не опроверг своего участия в выборах.
Трамп лидирует во многих опросах республиканцев, но Десантис начал опережать его в некоторых личных опросах, а представители партии в Конгрессе не спешат поддерживать бывшего президента.
- Недавно Десантис опередил на 23% Трампа в опросах Республиканской партии насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы.
- После победы Десантиса Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.
- Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году.
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