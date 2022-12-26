Десантис начал готовится к праймериз в Республиканской партии против Трампа — WP

Губернатор Флориды Рон Десантис начал подготовку к возможному участию в праймериз Республиканской партии, чтобы баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом сообщается в материале газеты The Washington Post.

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По словам одного из консультантов Республиканской партии, Десантис перезапустил свою рекламу в Google и Facebook, ориентируясь на национальную аудиторию в преддверии законодательной сессии штата, которая, по его мнению, выявит причины, которые помогут ему на президентских праймериз.

Отмечается, что Десантис является самым обсуждаемым потенциальным кандидатом в президенты от республиканцев и главным конкурентом 45-го президента США Дональда Трампа, однако он пока не подтвердил, но и не опроверг своего участия в выборах.

Трамп лидирует во многих опросах республиканцев, но Десантис начал опережать его в некоторых личных опросах, а представители партии в Конгрессе не спешат поддерживать бывшего президента.

Многие кандидаты, поддержанные Трампом, не получили желаемого результата на промежуточных выборах в Конгресс. Наоборот, Десантис (его Трамп не поддержал) убедительно победил на перевыборах и повысил свои шансы как серьезного претендента на пост президента США в 2024 году. Из-за этого позиции Трампа в Республиканской партии заметно пошатнулись.

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Дмитро Гриниченко

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