Болтон: Украина должна победить в 2023 году. Иначе КНР, Иран и КНДР увидят слабость Запада
США и Великобритании нужно помочь Украине победить РФ в 2023 году, иначе в будущем будут проблемы с Китаем, Ираном и КНДР. Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в колонке для The Telegraph.
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По его словам, во время выступления в Конгрессе США 21 декабря, президент Владимир Зеленский сказал, что рассчитывает одержать победу в 2023 году — он надеется, что желание украинского лидера сбудется, так как 2023 год будет решающим для войны РФ против Украины.
Болтон считает, что если Вашингтон и Лондон не "поймут Украину правильно" в течение следующего года, негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами нынешнего поля боя.
"Все пойдет наперекосяк в отношениях с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими странами, которые увидят в чем-то меньшем, чем однозначная победа Киева, свидетельство слабости Запада, чем они без колебаний воспользуются", — написал он.
Политик подчеркнул, что в то время как ядерные амбиции Тегерана и Пхеньяна представляют собой огромную угрозу, а противостояние угрозе Китая станет главной задачей Запада в XXI веке, нельзя игнорировать важность судьбы Украины.
Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.
- Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута и отвезет ответный подарок. Байден считает, что Зеленский продемонстрировал последовательность и настойчивость в отстаивании интересов своей страны, и тем убедил его, что Америка должна помогать Украине всем, чем только можно.
- Украине пришлось долго добиваться поставок передовых западных вооружений, потому что никто из членов НАТО не хотел и не хочет воевать с Россией, заявил Байден. Зеленский доволен результатом визита в США. Встреча с Байденом была искренней.
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