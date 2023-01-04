Трамп раскритиковал лидера республиканцев Макконнелла. Последний — союзник и друг Украины

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл подвергся критике 45-го президента США Дональда Трампа, после того, как глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти не смог выиграть голосование на должность спикера. Об этом сообщает The Hill.

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Трамп раскритиковал Макконнелла и его жену Элейн Чао, которая была министром транспорта в его администрации, за "ненужные беспорядки" в Республиканской партии.

"В Республиканской партии так много ненужных беспорядков, которые в значительной степени связаны с Макконнеллом, Чао и их союзниками", — заявил Трамп.

Ранее экс-президент пытался помочь Маккарти получить необходимые ему голоса, но во вторник отказался сказать, будет ли он продолжать поддерживать конгрессмена после того, как он проиграл три последовательных тура голосования.

3 января впервые за 100 лет Палата представителей не смогла с первой попытки избрать спикера нового созыва — этому помешал раскол республиканского большинства.

Предполагалось, что пост спикера гарантирован для Маккарти, однако он не сумел набрать необходимые для победы 218 голосов из-за того, что консервативная группа республиканцев выдвинула собственного кандидата Энди Биггса.

Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем.

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Дмитро Гриниченко

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