Трамп раскритиковал лидера республиканцев Макконнелла. Последний — союзник и друг Украины
Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл подвергся критике 45-го президента США Дональда Трампа, после того, как глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти не смог выиграть голосование на должность спикера. Об этом сообщает The Hill.
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Трамп раскритиковал Макконнелла и его жену Элейн Чао, которая была министром транспорта в его администрации, за "ненужные беспорядки" в Республиканской партии.
"В Республиканской партии так много ненужных беспорядков, которые в значительной степени связаны с Макконнеллом, Чао и их союзниками", — заявил Трамп.
Ранее экс-президент пытался помочь Маккарти получить необходимые ему голоса, но во вторник отказался сказать, будет ли он продолжать поддерживать конгрессмена после того, как он проиграл три последовательных тура голосования.
3 января впервые за 100 лет Палата представителей не смогла с первой попытки избрать спикера нового созыва — этому помешал раскол республиканского большинства.
Предполагалось, что пост спикера гарантирован для Маккарти, однако он не сумел набрать необходимые для победы 218 голосов из-за того, что консервативная группа республиканцев выдвинула собственного кандидата Энди Биггса.
- 19 октября Маккарти сказал, что республиканцы готовы сократить оказание помощи Украине в следующем году, если они будут иметь контроль над Палатой представителей. Однако 7 ноября он заявил о поддержке Украины.
- Перед выборами в Конгресс Макконнелл призвал увеличить поставки оружия.
- Он выступает за передачу Украине ракет ATACMS, больших беспилотников и танков западного образца.
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