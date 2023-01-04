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Трамп раскритиковал лидера республиканцев Макконнелла. Последний — союзник и друг Украины

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 10:32
Трамп раскритиковал лидера республиканцев Макконнелла. Последний — союзник и друг Украины - Фото
Митч Макконнелл (Фото: EPA)

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл подвергся критике 45-го президента США Дональда Трампа, после того, как глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти не смог выиграть голосование на должность спикера. Об этом сообщает The Hill.

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Трамп раскритиковал Макконнелла и его жену Элейн Чао, которая была министром транспорта в его администрации, за "ненужные беспорядки" в Республиканской партии. 

"В Республиканской партии так много ненужных беспорядков, которые в значительной степени связаны с Макконнеллом, Чао и их союзниками", — заявил Трамп. 

Ранее экс-президент пытался помочь Маккарти получить необходимые ему голоса, но во вторник отказался сказать, будет ли он продолжать поддерживать конгрессмена после того, как он проиграл три последовательных тура голосования.

3 января впервые за 100 лет Палата представителей не смогла с первой попытки избрать спикера нового созыва — этому помешал раскол республиканского большинства. 

Предполагалось, что пост спикера гарантирован для Маккарти, однако он не сумел набрать необходимые для победы 218 голосов из-за того, что консервативная группа республиканцев выдвинула собственного кандидата Энди Биггса.

Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем. 

Читайте также: Топ-республиканец Сената: США должны дать Украине все оружие, которое она считает нужным

Дмитро Гриниченко
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