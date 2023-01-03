Раскол у республиканцев: Палата представителей США не смогла сходу избрать спикера
Впервые за сто лет Палата представителей США не смогла с первой попытки избрать спикера нового созыва Конгресса – помешал раскол республиканского большинства. Об этом сообщает Reuters.
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Палата представителей Конгресса США не смогла с первой попытки избрать спикера из-за того, что представители республиканской партии выдвинули двух кандидатов вместо одного.
Предполагалось, что пост спикера гарантирован для лидера республиканского большинства в новом созыве Кевина Маккарти, однако он не сумел набрать необходимые для победы 218 голосов из-за того, что консервативная группа республиканцев выдвинула собственного кандидата Энди Биггса.
В итоге Маккарти набрал 203 голоса, а Биггс – 19 голосов. Кандидат демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов.
Обозреватели отмечают, что подобная ситуация сложилась впервые за примерно столетие.
По итогам промежуточных выборов в Конгресс республиканцы получили в Палате представителей незначительное большинство – 222 мандата против 212 у демократов. При этом демократы сохранили незначительное большинство в Сенате.
Для того чтобы получить кресло спикера Палаты представителей, Маккарти необходимо срочно провести внутрипартийные консультации и добиться солидарного голосования конгрессменов от своей партии.
В предыдущем созыве спикером была лидер демократов Нэнси Пелоси.
- Республиканцы победили на выборах в Палату представителей Конгресса США, получив большинство в нижней палате Конгресса.
- Конгрессмены от республиканцев Майкл Маккол (штат Техас) и Майк Тернер (штат Огайо) заявили, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной.
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