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Раскол у республиканцев: Палата представителей США не смогла сходу избрать спикера

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 22:12
Раскол у республиканцев: Палата представителей США не смогла сходу избрать спикера - Фото
Кевин Маккарти (Фото - EPA)

Впервые за сто лет Палата представителей США не смогла с первой попытки избрать спикера нового созыва Конгресса – помешал раскол республиканского большинства. Об этом сообщает Reuters.

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Палата представителей Конгресса США не смогла с первой попытки избрать спикера из-за того, что представители республиканской партии выдвинули двух кандидатов вместо одного.

Предполагалось, что пост спикера гарантирован для лидера республиканского большинства в новом созыве Кевина Маккарти, однако он не сумел набрать необходимые для победы 218 голосов из-за того, что консервативная группа республиканцев выдвинула собственного кандидата Энди Биггса.

В итоге Маккарти набрал 203 голоса, а Биггс – 19 голосов. Кандидат демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов. 

Обозреватели отмечают, что подобная ситуация сложилась впервые за примерно столетие. 

По итогам промежуточных выборов в Конгресс республиканцы получили в Палате представителей незначительное большинство – 222 мандата против 212 у демократов. При этом демократы сохранили незначительное большинство в Сенате.

Для того чтобы получить кресло спикера Палаты представителей, Маккарти необходимо срочно провести внутрипартийные консультации и добиться солидарного голосования конгрессменов от своей партии. 

В предыдущем созыве спикером была лидер демократов Нэнси Пелоси

Читайте также: Байден призвал лидеров Конгресса помогать Украине. Он хочет работать с республиканцами 

Сергій Бережний
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конгресс сша республиканская партия спикер Палата представителей США Кевин МакКарти
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