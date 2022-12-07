UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Демократическая партия укрепила большинство в Сенате. Байден: Отвергли идеологию Трампа

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 08:27
Демократическая партия укрепила большинство в Сенате. Байден: Отвергли идеологию Трампа - Фото
Рафаэль Уорнок (Фото: EPA)

Демократическая партия США укрепила свое большинство в Сенате, кандидат от демократов Рафаэль Уорнок победил на выборах в штате Джорджия. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

После основного этапа промежуточных выборов Уорнок был вынужден участвовать во втором туре — с ноября 2020 года он был лидером по количеству голосов на четырех выборах в Сенат штата. 

Закон Джорджии требует, чтобы кандидаты от штата получали большинство для победы на всеобщих выборах, а поэтому Уорноку пришлось удвоить свою победу как на внеочередных выборах 2020 года, так и в 2022 году на полный шестилетний срок сенатора. 

Он победил кандидата от Республиканской партии Гершеля Уокера, которого поддерживал 45-й президент США Дональд Трамп. Теперь демократы укрепили свое большинство в Сенате — у них будет 51 голос против 49 у республиканцев. 

Президент США Джо Байден уже поздравил Уорнока с победой и заявил, что избиратели Джорджии "встали на защиту демократии", а также отвергли идеологию MAGA (Make America great again — слоган сторонников Трампа). 

Читайте также: Байден призвал лидеров Конгресса помогать Украине. Он хочет работать с республиканцами 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в США дональд трамп сенат сша демократическая партия республиканская партия джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 