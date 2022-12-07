Демократическая партия укрепила большинство в Сенате. Байден: Отвергли идеологию Трампа
Демократическая партия США укрепила свое большинство в Сенате, кандидат от демократов Рафаэль Уорнок победил на выборах в штате Джорджия. Об этом сообщает CNN.
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После основного этапа промежуточных выборов Уорнок был вынужден участвовать во втором туре — с ноября 2020 года он был лидером по количеству голосов на четырех выборах в Сенат штата.
Закон Джорджии требует, чтобы кандидаты от штата получали большинство для победы на всеобщих выборах, а поэтому Уорноку пришлось удвоить свою победу как на внеочередных выборах 2020 года, так и в 2022 году на полный шестилетний срок сенатора.
Он победил кандидата от Республиканской партии Гершеля Уокера, которого поддерживал 45-й президент США Дональд Трамп. Теперь демократы укрепили свое большинство в Сенате — у них будет 51 голос против 49 у республиканцев.
Президент США Джо Байден уже поздравил Уорнока с победой и заявил, что избиратели Джорджии "встали на защиту демократии", а также отвергли идеологию MAGA (Make America great again — слоган сторонников Трампа).
- Республиканцы победили на выборах в Палату представителей Конгресса США, получив большинство в нижней палате Конгресса.
- Конгрессмены от республиканцев Майкл Маккол (штат Техас) и Майк Тернер (штат Огайо) заявили, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной.
- Маккол заявил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму — "честная игра", так как он не является частью России по международному праву.
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