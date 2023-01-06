Резников опубликовал обновленную инфографику об остатках ракет у России

Министр обороны Алексей Резников опубликовал обновленную инфографику об остатках ракет у страны-агрессора России.

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На ней видно, что у россиян осталось 11% баллистических ракет "Искандер"; 9% "Калибров", 16% Х-101 и лишь 12% иранских дронов Shahed-136. Однако у оккупантов еще есть значительное количество крылатых "Искандеров", "Кинжалов" и С-300.

4 января представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты будут применять новые подходы при будущих ударах по критической инфраструктуре Украины – они будут комбинировать, применяя высокоточные ракеты, устаревшие ракеты Х-22, комплексы С-300 в прифронтовых регионах, а также дроны-камикаде.

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Вадим Ребрина

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