Иран доработал дроны-камикадзе специально для увеличения урона гражданским объектам – CNN

Иран, по всей видимости, модифицирует ударные беспилотники, которые поставляет России, специально для увеличения урона гражданским объектам. Об этом говорится в докладе, который оказался в распоряжении CNN.

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Как сообщает агентство, доклад был передан британской следственной организацией Conflict Armament Research (CAR), которая совместно с официальными лицами Украины исследовала целую боеголовку иранского беспилотника Shahed-131, который был сбит в районе Одессы в октябре 2022 года.

Аналитики группы пришли к выводу, что боеголовка была наспех модифицирована плохо подогнанными друг к другу слоями из десятков мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются на большое расстояние. Помимо осколков, по окружности боевой части расположены еще 18 более мелких "зарядов", которые под воздействием взрывной волны могут детонировать и создавать дополнительный поражающий фактор в сферической области.

Эксперты отмечают, что использование таких элементов существенно увеличивает способность боеголовки повреждать электростанции, распределительные сети, линии электропередач и крупные трансформаторы, а также значительно усложнять ремонтные работы.

Дэмиен Сплитерс, один из экспертов, который исследовал боеголовку, сказал CNN: "Такое впечатление, что они посмотрели на боеголовку и спросили: а как бы сделать ее еще более разрушительной?"

Он также отметил, что боеголовки для поражения боевых целей (танков или артиллерийских систем) обычно устроены иначе и содержат передний кумулятивный заряд. Однако боеголовка, исследованная CAR, предполагает радиальный кумулятивный эффект для увеличения площади поражения.

5 февраля The Wall Street Journal сообщил, что Россия и Иран согласовали создание на территории РФ производства иранских дронов-камикадзе.

6 февраля ГУР сообщил, что на начало месяца войска РФ использовали около 660 дронов-"шахедов", в то же время по контракту Москвы и Тегерана предусмотрена поставка совокупно 1750 единиц.

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Сергій Бережний

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