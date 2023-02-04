Резников показал, чем россияне пытались защищаться от HIMARS под Херсоном: фото
04.02.2023, 21:47
Фото - Twitter Резникова
Российские оккупанты пытались защищаться от огневых ударов ВСУ из дальнобойных пусковых установок HIMARS уголковыми отражателями. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и показал в Twitter фото.
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"Это военный уголковый отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была усыпана десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защитить себя от... HIMARS", – написал министр.
Резников добавил, что российско-украинская война – это война свободного будущего против тоталитарного прошлого.
- Смотрите видео, как HIMARS бил по баржевой переправе оккупантов под Антоновским мостом в Херсоне.
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