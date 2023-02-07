МВД показало мобильные огневые группы противовоздушной обороны – фото

МВД опубликовало фото мобильных огневых групп ПВО, имеющих разнообразное вооружение, внедорожники и легкую вездеходную технику, которая может быстро передвигаться к участку, откуда осуществляется подлет БПЛА и ракет.

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"Каждый раз, когда вы слышите сигнал воздушной тревоги, гвардейцы мобильной огневой группы противовоздушной обороны уже находятся на позиции в полной боевой готовности", – говорится в сообщении МВД.

В состав таких групп входят подготовленные бойцы, которые регулярно тренируются, поскольку сбить воздушную цель достаточно тяжело.

"Такие группы снабжены разным типом вооружения, а также внедорожниками, легкой вездеходной техникой, которая может быстро передвигаться к участку, откуда, как правило, осуществляется подлет БПЛА и ракет", – сообщили в МВД.

В конце января в ВСУ сообщили, что на северных направлениях набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

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Вадим Ребрина

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