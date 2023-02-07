В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик Су-25: видео
07.02.2023, 12:09
Скриншот с видео
Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту оккупантов, наступавшую на линию обороны защитников Украины. ПЗРК одного из пограничных подразделений открыл огонь и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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"Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна", – говорится в сообщении.
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