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В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик Су-25: видео

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 12:09
В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик Су-25: видео - Фото
Скриншот с видео

Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту оккупантов, наступавшую на линию обороны защитников Украины. ПЗРК одного из пограничных подразделений открыл огонь и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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су-25
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