За сутки украинские бойцы уничтожили более 1000 оккупантов, 14 танков и 28 ББМ

За сутки украинские защитники ликвидировали 1030 российских оккупантов, сожгли 14 танков и 28 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 февраля 2023 года ориентировочно составили (в скобках потери за прошедшие сутки):

личного состава – 133190 (+1030) человек;

танков – 3245 (+14);

боевых бронированных машин – 6443 (+28);

артиллерийских систем – 2232 (+1);

РСЗО – 461 (+0);

средств ПВО – 227 (+0);

самолетов – 294 (+0);

вертолетов – 284 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0);

крылатых ракет – 796 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5107 (+3);

специальной техники – 208 (+5).

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Вадим Ребрина

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