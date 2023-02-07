За сутки украинские бойцы уничтожили более 1000 оккупантов, 14 танков и 28 ББМ
За сутки украинские защитники ликвидировали 1030 российских оккупантов, сожгли 14 танков и 28 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 февраля 2023 года ориентировочно составили (в скобках потери за прошедшие сутки):
личного состава – 133190 (+1030) человек;
танков – 3245 (+14);
боевых бронированных машин – 6443 (+28);
артиллерийских систем – 2232 (+1);
РСЗО – 461 (+0);
средств ПВО – 227 (+0);
самолетов – 294 (+0);
вертолетов – 284 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0);
крылатых ракет – 796 (+0);
кораблей/катеров – 18 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 5107 (+3);
специальной техники – 208 (+5).
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