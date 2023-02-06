Армия России потеряла под 900 военных и 11 танков за сутки: сводка потерь

Силы обороны Украины уничтожили еще 870 российских военных и 11 танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля 2022 года по 6 февраля 2023-го армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава ‒ около 132 160 (+870) человек ликвидировано,

танков ‒ 3231 (+11),

боевых бронированных машин ‒ 6415 (+10),

артиллерийских систем ‒ 2231 (+5),

РСЗО ‒ 461 (+1),

средств ПВО ‒ 227 (0),

самолетов ‒ 294 (0),

вертолетов ‒ 284 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1958 (0),

крылатых ракет ‒ 796 (0),

кораблей/катеров ‒ 18 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5104 (+13),

спецтехники ‒ 203 (0).

Россия уже наступает на пяти направлениях на востоке. FT сообщает, что новая масштабная атака может начаться в течение 10 дней.

Но, по данным ISW, ей не хватает сил для наступления на Запорожском направлении.

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Марко Сировой

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