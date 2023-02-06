Армия России потеряла под 900 военных и 11 танков за сутки: сводка потерь
Силы обороны Украины уничтожили еще 870 российских военных и 11 танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С 24 февраля 2022 года по 6 февраля 2023-го армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава ‒ около 132 160 (+870) человек ликвидировано,
танков ‒ 3231 (+11),
боевых бронированных машин ‒ 6415 (+10),
артиллерийских систем ‒ 2231 (+5),
РСЗО ‒ 461 (+1),
средств ПВО ‒ 227 (0),
самолетов ‒ 294 (0),
вертолетов ‒ 284 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1958 (0),
крылатых ракет ‒ 796 (0),
кораблей/катеров ‒ 18 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5104 (+13),
спецтехники ‒ 203 (0).
- Россия уже наступает на пяти направлениях на востоке. FT сообщает, что новая масштабная атака может начаться в течение 10 дней.
- Но, по данным ISW, ей не хватает сил для наступления на Запорожском направлении.
Читайте также: Перед большой битвой. Как Россия теряет огневую мощь, а Украина наращивает
Комментарии