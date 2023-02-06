Россия может начать наступление с элитными подразделениями в течение 10 дней – источник FT

Россия в течение 10 дней может начать новое масштабное наступление, которое возглавят элитные подразделения. Об этом сообщил The Financial Times советник украинской армии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам источника, Украина получила очень надежные разведданные о намерениях России начать атаку – и она может произойти в течение 10 дней.

Наступление, вероятно, возглавят элитные части, добавил советник. По его словам, если россияне будут разумны, то сосредоточат все свои силы на маленьком участке фронта.

"Мы должны быть серьезными. Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили части ВДВ и морской пехоты. Это не водители автобусов и школьные учителя", – объяснил источник.

Журналисты отмечают, что по мнению аналитиков, направлением нового российского наступления могут стать Лиман и Кременная. Чиновники и западные аналитики говорят, что РФ в течение недель накапливает там войска.

Читайте также: Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Российский диктатор Владимир Путин приказал захватить Луганскую и Донецкую области к марту, сообщил представитель военной разведки Андрей Черняк.

Министр обороны Алексей Резников не исключил новой попытки РФ наступать на Киев, но считает маловероятными шансы россиян на успех. По его словам, Украина не видит формирования крупных ударных групп в Беларуси или на северо-востоке Харьковской области.

Россия уже наступает на пяти направлениях на востоке. Но, по данным ISW, ей не хватает сил для наступления на Запорожском направлении.

Читайте также: Перед большой битвой. Как Россия теряет огневую мощь, а Украина наращивает

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.