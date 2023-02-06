Бахмут. Между армией России и ЧВК Вагнера нет координации – Генштаб ВСУ

Армия России и ЧВК Вагнера не координируют свои действия при боях за Бахмут. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Действия российских оккупантов

Основные усилия сосредотачивают на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Во время боев в районе Бахмута отмечается полное отсутствие взаимодействия между российскими военными и наемниками ЧВК Вагнера.

В Васильевке Запорожской области оккупанты из детской больницы сделали госпиталь – прием детей прекращен.

За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки. Еще 56 раз обстреливала из РСЗО, в частности, гражданские объекты в Херсоне.

Действия Сил обороны Украины

Отбиты атаки в Донецкой области в районах Верхнекаменского, Васюковки, Парасковиевки, Ивановского, Каменки, Северного, Первомайского, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и один – по позициям ЗРК. Артиллерия и ракетные войска поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.

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Марко Сировой

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