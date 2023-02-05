Британская разведка: Бахмут становится все более изолированным от маршрутов поставок ВСУ
Британская разведка заявила, что Бахмут становится все более изолированным от маршрутов поставок Вооруженных Сил Украины.
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"За последнюю неделю Россия продолжала достигать небольших успехов в попытке окружить город Бахмут на Донбассе", – считают в Минобороны Великобритании.
Две основные дороги – на Славянск и Константиновку – уже простреливаются, а путь на Северск россияне полностью перерезали.
"У украинских сил остается доступ к нескольким альтернативным маршрутам поставок по проселочным дорогам, но Бахмут становится все более изолированным", – говорится в сводке.
Активные бои за Бахмут идут с начала августа 2022-го. Бахмут давно остается одной из самых горячих точек на фронте. После того как ВСУ отошли от Соледара, в Генштабе сообщили, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что сдавать Бахмут никто не будет и украинская армия будет бороться, сколько сможет.
- Ближайший месяц-два главным направлением действий РФ может стать "донбасская дуга": Кременная – Бахмут – Авдеевка – Марьинка – Угледар.
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