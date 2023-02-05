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Британская разведка: Бахмут становится все более изолированным от маршрутов поставок ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 09:25
Британская разведка: Бахмут становится все более изолированным от маршрутов поставок ВСУ - Фото
Фото: EPA

Британская разведка заявила, что Бахмут становится все более изолированным от маршрутов поставок Вооруженных Сил Украины.

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"За последнюю неделю Россия продолжала достигать небольших успехов в попытке окружить город Бахмут на Донбассе", – считают в Минобороны Великобритании.

Две основные дороги – на Славянск и Константиновку – уже простреливаются, а путь на Северск россияне полностью перерезали.

"У украинских сил остается доступ к нескольким альтернативным маршрутам поставок по проселочным дорогам, но Бахмут становится все более изолированным", – говорится в сводке.

Активные бои за Бахмут идут с начала августа 2022-го. Бахмут давно остается одной из самых горячих точек на фронте. После того как ВСУ отошли от Соледара, в Генштабе сообщили, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться.

Андрій Водяний
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Донецкая область война бахмут
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