Бахмут не отдадим – Зеленский
03.02.2023, 17:39
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба ОП)
Сдавать россиянам Бахмут никто не собирается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украиныа-ЕС.
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Отвечая на вопрос о ситуации на Бахмутском направлении, Зеленский сказал, что "отдавать Бахмут никто не будет, будем бороться, сколько сможем".
- 1 февраля в сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что армия РФ несет большие потери под Бахмутом и Лиманом.
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