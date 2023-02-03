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Бахмут не отдадим – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 17:39
Бахмут не отдадим – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба ОП)

Сдавать россиянам Бахмут никто не собирается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украиныа-ЕС.

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Отвечая на вопрос о ситуации на Бахмутском направлении, Зеленский сказал, что  "отдавать Бахмут никто не будет, будем бороться, сколько сможем".

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский война Донбасс бахмут Бахмутское направление
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