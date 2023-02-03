Бахмут не отдадим – Зеленский

Сдавать россиянам Бахмут никто не собирается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украиныа-ЕС.

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Отвечая на вопрос о ситуации на Бахмутском направлении, Зеленский сказал, что "отдавать Бахмут никто не будет, будем бороться, сколько сможем".

1 февраля в сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что армия РФ несет большие потери под Бахмутом и Лиманом.

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Сергій Бережний

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