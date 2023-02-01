Армия России несет большие потери под Бахмутом и Лиманом – Генштаб

Армия РФ несет большие потери под Бахмутом и Лиманом и безуспешно наступает в более южных частях Донбасса. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Действия российских оккупантов

РФ продолжает наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях, несет большие потери. Ведет безуспешные наступления на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В районе Новоивановки Луганской области оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, где лечатся около 100 военных. Им не указывают степень ранения и отправляют на передовую после оказания минимальной помощи.

За сутки армия Рф нанесла пять авиационных и шесть ракетных ударов, более 65 раз обстреливала из РСЗО.

Действия Сил обороны Украины

Украинские защитники отбили атаки в районах Ямполовки, Спорного, Раздоловки, Благодатнго, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки и Парасковиевки Донецкой области.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения армии РФ и еще два – по позициям зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы, пункт управления и склад боеприпасов.

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Марко Сировой

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