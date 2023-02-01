UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия России несет большие потери под Бахмутом и Лиманом – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 06:50
Армия России несет большие потери под Бахмутом и Лиманом – Генштаб - Фото
Уничтоженная РСЗО армии России (фото - Генштаб ВСУ)

Армия РФ несет большие потери под Бахмутом и Лиманом и безуспешно наступает в более южных частях Донбасса. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Действия российских оккупантов

РФ продолжает наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях, несет большие потери. Ведет безуспешные наступления на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Армия России несет большие потери под Бахмутом и Лиманом – Генштаб

В районе Новоивановки Луганской области оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, где лечатся около 100 военных. Им не указывают степень ранения и отправляют на передовую после оказания минимальной помощи.

За сутки армия Рф нанесла пять авиационных и шесть ракетных ударов, более 65 раз обстреливала из РСЗО.

Действия Сил обороны Украины

Украинские защитники отбили атаки в районах Ямполовки, Спорного, Раздоловки, Благодатнго, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки и Парасковиевки Донецкой области.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения армии РФ и еще два – по позициям зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы, пункт управления и склад боеприпасов.

Читайте также: Оружие большей дальности для Украины будет в новой поставке из США – Reuters

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Донбасс бахмут армия рф генштаб Лиман войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 