Потери России: ВСУ уничтожили 800 оккупантов, 16 артиллерийских систем и 14 крылатых ракет
Вооруженные Силы Украины уничтожили 800 российских оккупантов, 47 единиц техники и 14 крылатых ракет за минувшие сутки. Общие потери России в войне против Украины составили 141260 человек. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Общие потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили:
- личного состава – 141 260 человек (+800);
- танков – 3298 (+2);
- боевых бронированных машин – 6520 (+3);
- артиллерийских систем – 2322 (+16);
- РСЗО – 467 (+1);
- средств ПВО – 241 (+2);
- самолетов – 298;
- вертолетов – 287;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1);
- крылатых ракет – 871 (+14);
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5187 (+20);
- специальной техники – 221 (+2).
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- В сегодняшнем анализе Института изучения войны (ISW) говорится, что российские оккупанты вряд ли смогут окружить Бахмут до 24 февраля, даты начала широкомасштабному вторжению России в Украину.
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