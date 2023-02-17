Потери России: ВСУ уничтожили 800 оккупантов, 16 артиллерийских систем и 14 крылатых ракет

Вооруженные Силы Украины уничтожили 800 российских оккупантов, 47 единиц техники и 14 крылатых ракет за минувшие сутки. Общие потери России в войне против Украины составили 141260 человек. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили:

- личного состава – 141 260 человек (+800);

- танков – 3298 (+2);

- боевых бронированных машин – 6520 (+3);

- артиллерийских систем – 2322 (+16);

- РСЗО – 467 (+1);

- средств ПВО – 241 (+2);

- самолетов – 298;

- вертолетов – 287;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1);

- крылатых ракет – 871 (+14);

- кораблей/катеров – 18;

- автомобильной техники и автоцистерн – 5187 (+20);

- специальной техники – 221 (+2).

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.

В сегодняшнем анализе Института изучения войны (ISW) говорится, что российские оккупанты вряд ли смогут окружить Бахмут до 24 февраля, даты начала широкомасштабному вторжению России в Украину.

Вадим Ребрина

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