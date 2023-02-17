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Оккупанты вряд ли захватят Бахмут к 24 февраля, может быть серия ракетных ударов – ISW

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 07:55
Оккупанты вряд ли захватят Бахмут к 24 февраля, может быть серия ракетных ударов – ISW - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

Российские оккупанты вряд ли смогут окружить Бахмут к 24 февраля, дате начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

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"Российские силы, похоже, не ускоряют продвижение вокруг Бахмута и вряд ли смогут достичь поставленной к 24 февраля цели", – говорится в анализе.

В ISW отмечают, что украинские силы всегда могут решить, что затраты, связанные с удержанием Бахмута, слишком высоки, и добровольно уйти из города, хотя украинские лидеры продолжают заявлять, что они намерены удерживать город.

В Институте подсчитали, что украинская оборона Бахмута, вероятно, помешает российскому диктатору Владимиру Путину заявить, что оккупанты захватили город в годовщину вторжения в попытке возродить надежду на победу России в Украине.

Там также пришли к выводу, что Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, "поскольку реальный военный успех продолжает ускользать от российских военных".

  • 16 февраля пограничники атаковали и захватили опорный пункт оккупантов под Бахмутом, в результате ликвидированы пять россиян, один взят в плен. 
  • Также вчера россияне обстреляли жилой квартал Бахмута, в результате чего погибли пять человек, еще девять получили ранения. 
Вадим Ребрина
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война владимир путин бахмут isw
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