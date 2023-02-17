Оккупанты вряд ли захватят Бахмут к 24 февраля, может быть серия ракетных ударов – ISW

Российские оккупанты вряд ли смогут окружить Бахмут к 24 февраля, дате начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

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"Российские силы, похоже, не ускоряют продвижение вокруг Бахмута и вряд ли смогут достичь поставленной к 24 февраля цели", – говорится в анализе.

В ISW отмечают, что украинские силы всегда могут решить, что затраты, связанные с удержанием Бахмута, слишком высоки, и добровольно уйти из города, хотя украинские лидеры продолжают заявлять, что они намерены удерживать город.

В Институте подсчитали, что украинская оборона Бахмута, вероятно, помешает российскому диктатору Владимиру Путину заявить, что оккупанты захватили город в годовщину вторжения в попытке возродить надежду на победу России в Украине.

Там также пришли к выводу, что Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, "поскольку реальный военный успех продолжает ускользать от российских военных".

16 февраля пограничники атаковали и захватили опорный пункт оккупантов под Бахмутом, в результате ликвидированы пять россиян, один взят в плен.

Также вчера россияне обстреляли жилой квартал Бахмута, в результате чего погибли пять человек, еще девять получили ранения.

Вадим Ребрина

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