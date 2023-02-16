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РФ накрыла жилой квартал Бахмута Градами и артиллерией: 5 погибших, обстрел продолжается

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 21:36
РФ накрыла жилой квартал Бахмута Градами и артиллерией: 5 погибших, обстрел продолжается - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Россияне обстреляли жилой квартал Бахмута Донецкой области, где продолжаются самые ожесточенные бои на фронте. В результате обстрела погибли пять человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Сегодня, 16 февраля, армия РФ обстреляла Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды оккупантов в очередной раз попали по жилому кварталу города.

В результате атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Правоохранители отметили, что также повреждены многие жилые дома, и в настоящее время оккупанты продолжают обстреливать город.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

РФ накрыла жилой квартал Бахмута Градами и артиллерией: 5 погибших, обстрел продолжается
  • Вчера россияне ударили по Покровску Донецкой области. Спасательная операция на руинах уничтоженного дома продолжалась до вечера. По окончательным данным, три человека погибли, 11 ранены.

Читайте также: СБУ задержала трех подозреваемых в передаче россиянам позиций ВСУ на Бахмутском направлении: фото

Оксана Житнюк
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