UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Удар россиян по Покровску. Спасательная операция завершена: трое погибших, 11 раненых

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 21:51
Удар россиян по Покровску. Спасательная операция завершена: трое погибших, 11 раненых - Фото
Фото - Telegram Кириленко

Вечером 15 февраля в Покровске Донецкой области завершилась спасательная операция после удара россиян по жилому дому. Погибли три человека, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Завершена спасательная операция в Покровске на развалинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, 11 ранены", – написал глава ОВА.

Он уточнил, что среди раненых один человек в тяжелом состоянии.

В результате обстрела повреждены четыре многоэтажки и школа.

Кириленко призвал жителей области не пренебрегать призывами к эвакуации.

Удар россиян по Покровску. Спасательная операция завершена: трое погибших, 11 раненых
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война Донбасс погибшие Покровск Павел Кириленко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 