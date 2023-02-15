Удар россиян по Покровску. Спасательная операция завершена: трое погибших, 11 раненых
15.02.2023, 21:51
Фото - Telegram Кириленко
Вечером 15 февраля в Покровске Донецкой области завершилась спасательная операция после удара россиян по жилому дому. Погибли три человека, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
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"Завершена спасательная операция в Покровске на развалинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, 11 ранены", – написал глава ОВА.
Он уточнил, что среди раненых один человек в тяжелом состоянии.
В результате обстрела повреждены четыре многоэтажки и школа.
Кириленко призвал жителей области не пренебрегать призывами к эвакуации.
- Около полудня стало известно об ударе россиян по Покровску, после чего началась спасательная операция.
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