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Россияне ударили по Покровску, попали в пятиэтажку, идет спасательная операция – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 12:18
Россияне ударили по Покровску, попали в пятиэтажку, идет спасательная операция – фото - Фото
Покровск (Фото: Telegram Павла Кириленко)
обновлено

Сегодня, 15 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Покровску, попали в пятиэтажный дом, идет спасательная операция. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Россияне нанесли удар по Покровску – повредили многоэтажку и ранили по меньшей мере двух гражданских", – написал глава ОВА.

Россияне ударили по Покровску, попали в пятиэтажку, идет спасательная операция – фото

По предварительной информации, враг снова применил ракеты, отметил Кириленко.

"Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек", – сообщил глава ОВА.

Россияне ударили по Покровску, попали в пятиэтажку, идет спасательная операция – фото

Он добавил, что идет спасательная операция, последствия удара уточняются.

Россияне ударили по Покровску, попали в пятиэтажку, идет спасательная операция – фото

Россияне ударили по Покровску, попали в пятиэтажку, идет спасательная операция – фото

ОБНОВЛЕНО в 13:15. Офис генпрокурора сообщил о 12 раненых в результате российского обстрела многоэтажки в Покровске.

По данным Кириленко, по меньшей мере два человека остаются под завалами.

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Наталія Медведєва
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Донецкая область обстрел война Покровск Павел Кириленко
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