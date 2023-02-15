Россияне ударили по Покровску, попали в пятиэтажку, идет спасательная операция – фото
Сегодня, 15 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Покровску, попали в пятиэтажный дом, идет спасательная операция. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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"Россияне нанесли удар по Покровску – повредили многоэтажку и ранили по меньшей мере двух гражданских", – написал глава ОВА.
По предварительной информации, враг снова применил ракеты, отметил Кириленко.
"Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек", – сообщил глава ОВА.
Он добавил, что идет спасательная операция, последствия удара уточняются.
ОБНОВЛЕНО в 13:15. Офис генпрокурора сообщил о 12 раненых в результате российского обстрела многоэтажки в Покровске.
По данным Кириленко, по меньшей мере два человека остаются под завалами.
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