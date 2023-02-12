Военный корреспондент Пауль Ронцхаймер и его коллеги попали под минометный обстрел в Бахмуте, сообщает Bild.

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Как пишет издание, Ронцхаймер и его коллеги попали под обстрел во время посещения Бахмута. Мині начали взрываться примерно в 200 метрах от съемочной группы. Журналистам удалось добраться до укрытия, где они продолжили съемку.

В репортаже показано, что несмотря на постоянную угрозу жизни в городе остаются мирные жители, в том числе с детьми, большинство из которых прячутся в подвалах.

11 февраля сообщалось о рекордных потерях оккупантов: ВСУ за сутки уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники.

12 февраля Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, в том числе под Бахмутом.

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Сергій Бережний

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